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В Бишкеке прошел международный турнир по кулатуу эртаймаш

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447329-ru.html

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12 сентября 2017, 13:21       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке подвели итоги международного турнира WEF 39 Global 9 по кулатуу эртаймаш, который прошел в Бишкеке 8 сентября. Об этом сообщили в федерации WEF.
В состязаниях участвовали спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Южной Кореи. Состоялось 17 боев, в том числе три титульных - за чемпионский пояс WEF Global.
В титульных боях Ариет Бекишов (КР) сражался с РустамомСайдуллаевым (РК), Азиз Сатыбалдиев (КР) - с Даулетом Кенжебеком (РК), Алманбет Нуралиев (КР) – с Нурсултаном Рузибоевым (Узбекистан). Побед добились Бекишов, Сатыбалдиев и Рузибоев.
Кроме того, в своих весовых категориях бои выиграли Сагындык Муханов (РК), Шахзод Сабиров (Узбекистан), Мурат Хантураев (Узбекистан), Шарип уулу Белек, Бакыт Тойчиев, Майрамбек Эртабылдиев, Кылыч Садридинов, Садыкуулу Рыскелди, Рамазан Могуев. Также отличились Казим Жахангиров, Муса Юсупов и Дуйшобай уулу Бакытбек (все из КР). Два боя завершились вничью.

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