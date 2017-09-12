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Минтранс и антимонопольный комитет рассмотрят повышение цен авиабилетов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366174_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447328-ru.html

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12 сентября 2017, 12:35       Комментарии

Министерство транспорта и Госантимонопольная служба совместно создали рабочую группу, чтобы проверить повышение цен на авиабилеты по внутренним рейсам Бишкек-Ош. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила замминистра транспорта и дорог Гүлмира Абдралиева на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.
Отметим, депутаты заявили о картельном сговоре авиакомпаний, в частности Алтынбек Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс"), отметил, что билетов на этот маршрут обычно нет, но за несколько дней до праздников начинаются манипуляции с ценами.
Также о манипуляциях сообщили и другие депутаты, в частности Улукбек Ормонов ("Бир Бол"), который заметил, что цены на билеты поднимаются в несколько раз именно перед традиционными праздниками, такие как Курман айт, Орозо и другие. "Билеты в Москву стоят шесть тысяч, а тут в Ош приходится платить столько же. Даже пол-литра воды продают по 70 сомов, а бензин стоит 42 сома, и что это означает?" - возмутился он.
В итоге депутаты решили рассмотреть этот вопрос на следующих заседаниях.
Как отметил глава комитета Марат Аманкулов, он дал поручение направить запросы в соответствующие органы, после чего этот вопрос рассмотрят на заседании.

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