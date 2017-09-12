Дело Текебаева: Охранник подсудимого рассказал, как прошло 13 мая шефа

12 сентября 2017, 12:42 Комментарии

В Бишкекском городском суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова выступил еще один свидетель - телохранитель одного из подсудимых. На суде он рассказал, как прошел день 13 мая 2010 г. Текебаева.

Он рассказал, в какие места они вместе со своей группой сопровождали лидера "Ата Мекена". Охранник отметил, что начиная с 7 мая 2010 года он постоянно находился со своим шефом. В ходе опроса его попросили вспомнить, как прошло именно 13 мая. Отметим, из показаний главного свидетеля по этому делу Леонида Маевского, именно в этот день он встречался с Текебаевым в "Супаре". Но в своих показаниях охранник не рассказал об этой встрече.

"Если только по 13 мая, то мы прибыли в гостиницу "Хаятт", так как там должен был пройти круглый стол. Омурбек Черкешович приехал туда в 9.00 и находился до 13.00. Оттуда мы заехали на улицу Баетова, где он проживал. Там были минут 10-15, а потом поехали в дом правительства. Там должно было быть заседание. Оттуда в 17.00 мы со своей группой поехали в отель "Ак-Кеме". Где-то ближе к 18.00 приехал Текебаев и там находился до 21.00. Оттуда вышел и поехал в дом правительства и до 24.00 он находился там. Это то, что я могу сказать про 13 мая", - сообщил в ходе заседания бывший охранник Текебаева.