Реконструкция Исторического музея идет полным ходом

12 сентября 2017, 12:45 Комментарии

На площади Ала-Тоо идет активная реконструкция здания Исторического музея. С фасада демонтированы оконные рамы, и сквозь проемы видно, что работы ведутся не только снаружи, но и внутри. На прилегающей территории рабочие заливают новые парапеты и переоборудуют чаши фонтанов и бассейны. Нижняя часть здания уже отделана новым гранитом.

По словам специалистов, которые привлечены к реконструкции, основная часть работ Исторического музея должна быть завершена до наступления холодов. Зимой останется завершить ремонт внутренних помещений и разместить в залах экспонаты, которые сданы на временное хранение в запасники. Планируется, что к весне музей распахнет свои двери для посетителей.