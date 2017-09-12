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Реконструкция Исторического музея идет полным ходом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366177_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447326-ru.html

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12 сентября 2017, 12:45       Комментарии

На площади Ала-Тоо идет активная реконструкция здания Исторического музея. С фасада демонтированы оконные рамы, и сквозь проемы видно, что работы ведутся не только снаружи, но и внутри. На прилегающей территории рабочие заливают новые парапеты и переоборудуют чаши фонтанов и бассейны. Нижняя часть здания уже отделана новым гранитом.
По словам специалистов, которые привлечены к реконструкции, основная часть работ Исторического музея должна быть завершена до наступления холодов. Зимой останется завершить ремонт внутренних помещений и разместить в залах экспонаты, которые сданы на временное хранение в запасники. Планируется, что к весне музей распахнет свои двери для посетителей.

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