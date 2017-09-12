Атамбаев: "Кумтор" не предмет для грязных политических игр

12 сентября 2017, 12:51 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым.

В ходе встречи глава правительства проинформировал президента о результатах переговорного процесса с канадской компанией "Центерра Голд Инк." и подписанном стратегическом соглашении по защите окружающей среды и развитию инвестиций.

По словам Сапара Исакова, в результате переговоров между правительством и компанией "Центерра Голд Инк." создаются условия для улучшения экологической ситуации по проекту "Кумтор" и достигнуты договоренности об урегулировании экологических споров.

"Прямой и косвенный экономический эффект для Кыргызстана от заключения нового соглашения может составить около 200 млн долларов США", - сказал премьер-министр Сапар Исаков.

Отметив особую важность защиты национальных интересов в проекте "Кумтор", президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что результаты переговоров свидетельствуют об обоюдном стремлении улучшить соблюдение экологических норм на Кумторе.

"Правительство должно добиться того, чтобы "Кумтор" перестал быть предметом грязных политических игр и фактором дестабилизации, а стал сугубо экономическим проектом, эффективно работающим в интересах государства и его граждан", - сказал Алмазбек Атамбаев.