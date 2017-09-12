Ураган "Ирма" ослаб до уровня тропической депрессии

12 сентября 2017, 12:51 Комментарии

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил об ослаблении урагана "Ирма" до тропической депрессии. Об этом пишет РБК со ссылкой на ежедневный бюллетень центра.

Ранее NHC уже переквалифицировал ураган в тропический циклон. Новое снижение категории означает его дальнейшее ослабление. По данным центра, скорость ветра уже снизилась до порядка 55 км/ч с отдельными сильными порывами. В то же время, предупреждает NHC, дожди, которые принесла с собой "Ирма" на юго-восток страны, продолжатся.

"Ирма" по-прежнему продвигается на северо-запад США. Как предупреждает NHC, опасность наводнений и резкого подъема воды в реках сохраняется во Флориде, Джорджии, Южной Каролине и на севере Алабамы.

Ураган "Ирма" обрушился на Карибский бассейн в начале сентября. 10 сентября он подошел к южному побережью США, уже пострадавшему ранее от урагана "Харви". На Карибах "Ирма" унесла жизни более 30 человек. В США принесенные ураганом дожди и сильные ветра вызвали затопление центра Майами и отключение электричества у более чем 3 млн человек. Власти перед приходом "Ирмы" провели массовую эвакуацию населения из региона.

Совокупный ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" для экономики США эксперты уже оценили в $290 млрд.