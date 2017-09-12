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В Оше мужчина ходил по городу без одежды

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366180_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447323-ru.html

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12 сентября 2017, 13:07       Комментарии

В городе Оше сотрудники патрульной милиции задержали голого мужчину, который будучи без одежды расхаживал по улице. Об этом "ВБ" сообщили в УПМ южной столицы.
Правоохранители отметили, что инцидент произошел накануне на улицах Мониева и Шакирова. Сотрудникам органов внутренних дел задержанный мужчина рассказал, что он стал жертвой ограбления. Злоумышленники похитили у него все имущество - сотовый телефон, деньги и даже одежду.
В УПМ также отметили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Подробности данного случая в милиции Оша пообещали рассказать позднее.

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