В Оше мужчина ходил по городу без одежды

12 сентября 2017, 13:07 Комментарии

В городе Оше сотрудники патрульной милиции задержали голого мужчину, который будучи без одежды расхаживал по улице. Об этом "ВБ" сообщили в УПМ южной столицы.

Правоохранители отметили, что инцидент произошел накануне на улицах Мониева и Шакирова. Сотрудникам органов внутренних дел задержанный мужчина рассказал, что он стал жертвой ограбления. Злоумышленники похитили у него все имущество - сотовый телефон, деньги и даже одежду.

В УПМ также отметили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Подробности данного случая в милиции Оша пообещали рассказать позднее.