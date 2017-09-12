Президенты Атамбаев и Путин обсудят сотрудничество по линии ЕАЭС в Сочи

12 сентября 2017, 11:57 Комментарии

14 сентября планируется встреча президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.

Договоренность о проведении встречи достигнута в ходе телефонного разговора между двумя лидерами 14 августа.

"В рамках встречи планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС. Встречи Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина также продолжатся в октябре и ноябре на полях заседаний ЕАЭС и ОДКБ", – говорится в сообщении.