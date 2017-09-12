В Самарканде стриптизерша зарабатывала $5 за ночь, чтобы прокормить семью

12 сентября 2017, 12:36 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. В узбекском городе Самарканде активисты "Союза молодежи Узбекистана" совместно с сотрудниками милиции провели рейд в ночных клубах. В семи клубах были выявлены различные правонарушения, в некоторых из них предоставляли услуги женщин легкого поведения.

Одна из задержанных в возрасте 20 лет, вынужденная ежедневно исполнять танец с постепенным раздеванием, заявила в отделении милиции, что из-за тяжелого финансового положения в семье, она вынуждена танцевать стриптиз, пишет узбекская служба радио "Свобода".

"Этим делом я занимаюсь уже год. У меня есть ребенок. Мать заболела тяжелой болезнью, отец – нигде не работает. Танцуя стриптиз, за ночь я зарабатывают по 40-50 тысяч сумов (около 5 долларов), чтобы прокормить свою семью. Другим делом заняться я не могу, потому что у меня нет образования", – сказала 20-летняя девушка.

Задержанные в ночных клубах Самарканда одиннадцать девушек были доставлены в отделения милиции для выяснения личности.

Какую практическую помощь оказал "Союз молодежи Узбекистана" задержанным девушкам, заявившим о том, что стриптиз для них был единственным выходом для выживания, не сообщается.

В последнее время узбекские СМИ часто сообщают о задержании молодых женщин, занимающихся проституцией или танцующих стриптиз в ночных клубах, в отношении которых применяются определенные меры наказания.

Независимые наблюдатели отмечают, что трудное экономическое положение во многих регионах Узбекистана вынуждает молодых девушек заниматься проституцией или танцевать стриптиз, пишет издание.