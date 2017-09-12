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Лесному хозяйству Кыргызстана исполняется 70 лет

Источник:
http://kabar.kg/news/lesnomu-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447317-ru.html

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12 сентября 2017, 12:40       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Лесному хозяйству Кыргызстана 17 сентября исполняется 70 лет. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.
В свою очередь, заместитель директора ГАООСиЛХ Нурлан Жумаев рассказал, что отчет создания лесного хозяйства КР идет с 1947 года.
"Вообще, история лесообразования начинается с момента присоединения Кыргызстана к России. После в 1893 году в Кыргызстан прибыли ученые и начали описывать наши леса. Потом в 1917 году, после Октябрьской революции был подписан декрет о лесе, который распространился и на нашу республику. До 30-х годов 6% территорий Кыргызстана занимали леса, это порядка 1 млн 194 гектаров. Но после коллективизации, мы начали строить села и города и пошла массовая вырубка деревьев. Тогда леса сократились до 3%", - рассказал он.
По словам Жумаева, после в 1947 году было принято постановление правительства Советского союза о создании Министерства лесного хозяйства. Дата была подкреплена, как третье воскресенье сентября.
"В 1991 году правительство независимого Кыргызстана решило оставить эту дату", - добавил Нурлан Жумаев.

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