Лесному хозяйству Кыргызстана исполняется 70 лет

12 сентября 2017, 12:40 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Лесному хозяйству Кыргызстана 17 сентября исполняется 70 лет. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

В свою очередь, заместитель директора ГАООСиЛХ Нурлан Жумаев рассказал, что отчет создания лесного хозяйства КР идет с 1947 года.

"Вообще, история лесообразования начинается с момента присоединения Кыргызстана к России. После в 1893 году в Кыргызстан прибыли ученые и начали описывать наши леса. Потом в 1917 году, после Октябрьской революции был подписан декрет о лесе, который распространился и на нашу республику. До 30-х годов 6% территорий Кыргызстана занимали леса, это порядка 1 млн 194 гектаров. Но после коллективизации, мы начали строить села и города и пошла массовая вырубка деревьев. Тогда леса сократились до 3%", - рассказал он.

По словам Жумаева, после в 1947 году было принято постановление правительства Советского союза о создании Министерства лесного хозяйства. Дата была подкреплена, как третье воскресенье сентября.

"В 1991 году правительство независимого Кыргызстана решило оставить эту дату", - добавил Нурлан Жумаев.