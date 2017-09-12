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В Кыргызстане с начала года рост ВВП составил 6%В Кыргызстане с начала года рост ВВП составил 6%Подача газа в мемориал "Вечный огонь" в Бишкеке временно прекращенаПодача газа в мемориал "Вечный огонь" в Бишкеке временно прекращена

Вечный огонь в Бишкеке отключен из-за утечки газа — Газпром Кыргызстан

Источник:
http://kabar.kg/news/vechnyi-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447316-ru.html

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12 сентября 2017, 12:48       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. В целях безопасности и в связи с обнаружением утечки природного газа, временно прекращена подача газа в мемориал "Вечный огонь – Площадь Победы" в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
"В настоящее время согласовывается проведение земляных работ с мэрией г.Бишкек. Как только будут согласованы вышеуказанные работы, утечка газа будет оперативно устранена. Работы со стороны ОсОО"Газпром Кыргызстан" проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа", - говорится в сообщении.

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