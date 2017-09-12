Цены на еду падают, на табак и алкоголь растут – Нацстатком

12 сентября 2017, 12:53 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Кыргызстане наблюдается рост цен на алкогольную и табачную продукции, стоимость пищевых продуктов снижаются. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказали специалисты Национального статистического комитета.

Начальник управления экономической статистики и национальных счетов Эльвира Исенкулова сообщила, что с января по август 2017 года уровень инфляции в потребительском секторе по республике составил 1,5%, что повлияло на рост цен на табачные продукты и алкоголя.

"Возросли цены и тарифы на табачные изделия на 19,3% и услуги на 6%. Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 1,3%. При этом в августе по сравнению с декабрем 2016 года отмечалось снижение цен на непродовольственные товары на 0,5% и алкогольные напитки на 3,9%", - пояснила она.

По ее данным, в августе 2017 года отмечалось снижение потребительских тарифов. В целом по республике данный показатель составил 2%, что обусловлено снижениями цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки на 1,4%.

"Снижение зафиксировано на свежей группе продуктов: картофель, сахарный песок, рис, крупу и муку. В то же время в августе 2017 года цены на услуги, оказываемые населению, повысились на 1,4%, на алкогольные напитки и табачные изделия на 1,1", - рассказала Исенкулова.