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Новости Кыргызстана

Вечный огонь в Бишкеке отключен из-за утечки газа — Газпром КыргызстанВечный огонь в Бишкеке отключен из-за утечки газа — Газпром Кыргызстан

В Кыргызстане с начала года рост ВВП составил 6%

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447314-ru.html

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12 сентября 2017, 12:53       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Объем валового внутреннего продукта в период с января по август 2017 года превысил 282 млрд сомов, что на 6% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сегодня в ходе пресс-коференции сообщила начальник управления экономической статистики и национальных счетов Нацстаткома Эльвира Исенкулова.
Как было отмечено, показатели Кыргызстана по повышения объема внутреннего валового продукта обусловлены разветвлением и развитием промышленного сектора.
"На увеличение объема ВВП повлиял рост объема производства в промышленном и в строительном секторах. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлась отраслям по оказанию услуг, что в общем объеме составило 50%. Доля же промышленности составила около 20%, сельского хозяйство – 12% и около 7% пришлось на долю строительства", - сообщила Исенкулова.
Она отметила, что без учета показателей предприятий по месторождения "Кумтор" объем ВВП в январе-августе 2017 года составил около 253 млрд сомов и увеличился на 3,6%. Объем промышленной продукции составил более 140 млрд сомов и по сравнение с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 26,4%.
"Рост объема промышленной продукции в период с января по август 2017 года был обеспечен за счет увеличения добычи металлических руд, выпуска основных металлов, производства резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, пищевых продуктов, очищенных нефтепродуктов, одежды, а также за счет обеспечение страны электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом", - пояснила Исенкулова.
Вместе с тем она добавила, что за названный период в производстве республики снизились показатели по выпуску бумажной продукции.

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