Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +21°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Почему милиция хочет "тормозить" всех подряд — Ибрагимов о кыргызстанской ПМПочему милиция хочет "тормозить" всех подряд — Ибрагимов о кыргызстанской ПМООН осудила военную операцию властей Мьянмы против рохинджаООН осудила военную операцию властей Мьянмы против рохинджа

Ежегодно в Кыргызстане выращивается около 17 млн саженцев деревьев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447313-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане с начала года рост ВВП составил 6%

Вечный огонь в Бишкеке отключен из-за утечки газа — Газпром Кыргызстан

Лесному хозяйству Кыргызстана исполняется 70 лет

Почему милиция хочет "тормозить" всех подряд — Ибрагимов о кыргызстанской ПМ

В Кыргызстане стартовал конкурс "Лучший учитель – 2017"

12 сентября 2017, 12:24       Комментарии

Ежегодно в Кыргызстане выращивается около 17 млн саженцев деревьев. Об этом 12 сентября на конференции в Бишкеке сообщил заместитель директора департамента развития лесных экосистем Бактыбек Ырсалиев.
По его словам, для озеленения населенных пунктов выделяется 1,5 млн саженцев в год. Из общего количества выращенных саженцев около 6 млн пригодны для посадки ежегодно.
Как отметил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, по республике существует проблема с высадкой зеленых насаждений, так как не в каждом регионе можно найти свободные земли для посадки.
Как добавил он, разрабатывается проект совместно со Всемирным банком на 16 млн долларов, в рамках которого планируется засадить зелеными насаждениями около 700 га земель по республике.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум