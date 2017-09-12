12 сентября 2017, 12:24 Комментарии

Ежегодно в Кыргызстане выращивается около 17 млн саженцев деревьев. Об этом 12 сентября на конференции в Бишкеке сообщил заместитель директора департамента развития лесных экосистем Бактыбек Ырсалиев.

По его словам, для озеленения населенных пунктов выделяется 1,5 млн саженцев в год. Из общего количества выращенных саженцев около 6 млн пригодны для посадки ежегодно.

Как отметил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, по республике существует проблема с высадкой зеленых насаждений, так как не в каждом регионе можно найти свободные земли для посадки.

Как добавил он, разрабатывается проект совместно со Всемирным банком на 16 млн долларов, в рамках которого планируется засадить зелеными насаждениями около 700 га земель по республике.