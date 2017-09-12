Правозащитники призывают кандидатов в президенты включить в программы условия по воссоединению детей из интернатов с семьями

12 сентября 2017, 12:39 Комментарии

Лига защитников прав ребенка и Центрально-Азиатская Коалиция по продвижению прав детей и женщин обратились к кандидатам в президенты Кыргызстана с призывом включить в свои программы создание политических условий по воссоединению воспитанников детских домов и интернатов с семьями. Как отметила директор общественного фонда Лига защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова 12 сентября на пресс-конференции в АКИpress, защита прав ребенка на семейное окружение является его конституционным правом. "Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, а это возможно только в условиях семейного окружения", - сказала она.

По словам директора общественного фонда "Помогать легко" Динары Аляевой, в Кыргызстане существуют 62 учреждения для детей сирот, где содержатся около 9 тыс. детей. "Из них только 4% являются сиротами, а остальные - социальные сироты, родители которых находятся в тяжелой жизненной ситуации", - отметила она.

Д.Аляева добавила, что на содержание одного ребенка в интернате и детдоме выделяется 12-14 тыс. сомов в месяц.

"Из них реально доходит до ребенка только 30%, остальные 70% уходит на содержание самого учреждения и сотрудников детдомов и интернатов. Одной из причин помещения детей в интернатные учреждения является отсутствие соцуслуг для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - сказала она.