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"Газпром" отключил Вечный огонь из-за утечки газа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366172_ga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447310-ru.html

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12 сентября 2017, 12:20       Комментарии

Вечный огонь на площади Победы погас в связи с утечкой газа. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе компании "Газпром Кыргызстан".
В компании рассказали, что вчера была замечена утечка газа в районе Вечного огня, и поэтому в целях безопасности была прекращена подача газа.
"Причина отключения подачи газа на Вечном огне в том, что обнаружена очень большая утечка, и в целях безопасности мы прекратили подачу газа. Мы связались с Первомайским районом. Там нам должны дать доступ и тогда мы готовы сразу устранить утечку", - объяснили в пресс-службе.
Сроки подачи газа пока неизвестны.

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