"Газпром" отключил Вечный огонь из-за утечки газа

12 сентября 2017, 12:20 Комментарии

Вечный огонь на площади Победы погас в связи с утечкой газа. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе компании "Газпром Кыргызстан".

В компании рассказали, что вчера была замечена утечка газа в районе Вечного огня, и поэтому в целях безопасности была прекращена подача газа.

"Причина отключения подачи газа на Вечном огне в том, что обнаружена очень большая утечка, и в целях безопасности мы прекратили подачу газа. Мы связались с Первомайским районом. Там нам должны дать доступ и тогда мы готовы сразу устранить утечку", - объяснили в пресс-службе.

Сроки подачи газа пока неизвестны.