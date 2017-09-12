Facebook заплатит €1,2 млн штрафа за нарушение политики конфиденциальности

12 сентября 2017, 12:28 Комментарии

AEPD (агентство по защите данных в Испании) оштрафовало мировую соцсеть Facebook в 1,2 млн долларов за серьёзные нарушения по отношению конфиденциальности и охраны информации. Об этом сообщает VistaNews со ссылкой на пресс-релиз компании.

Выпустив официальное заявление, агентство по защите данных AEPD объяснило все причины штрафа и обстоятельства нарушения. Главное нарушение со стороны Facebook является непозволительное использование информации личного характера пользователей данной соцсети.

В общем ведомство по защите обнаружило 3 серьёзных нарушения, одно из которых крайне серьезное. За первых 2 представители AEPD потребовали 300 тыс. евро за каждое, а за последнее – 600 тыс. евро.

По наблюдениям агентства, Facebook собирает очень много информации о пользователях (идеология, пол, религиозные убеждения, личные предпочтения), не указывая надобность и возможность использования в рекламе, по мнению экспертов ведомства. А также за чрезмерное использования файлов Cookie и обработкой ими личной информации.

Самым большим штрафом для Facebook была сумма в 110 млн евро в 2014 году. Еврокомиссия потребовала плату за ложную информацию в виде условий покупки WhatsApp.