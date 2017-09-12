Статс-секретарь Минэкономики Айдай Курманова покинула должность

12 сентября 2017, 12:36 Комментарии

Статс-секретарь Министерства экономики Айдай Курманова покинула должность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчера, 11 сентября, министр Артем Новиков сообщил об освобождении от занимаемой должности статс-секретаря Айдай Курмановой согласно поданному заявлению. Распоряжение об отставке подписал премьер-министр Сапар Исаков. О причинах такого решения Курмановой не сообщается.

Айдай Курманова была назначена статс-секретарем ведомства в 2013 году при Темире Сариеве.