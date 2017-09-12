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Атамбаев послезавтра встретится с Путиным в Сочи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447307-ru.html

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Президент Атамбаев собирается в Сочи на внеплановую встречу с Путиным

12 сентября 2017, 12:07       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Планируется встреча президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с главой России Владимиром Путиным 14 сентября в Сочи.
Как сообщает пресс-служба президента КР, договоренность о проведении данной встречи была достигнута в ходе телефонного разговора двух лидеров, который состоялся 14 августа.
В рамках встречи запланировано обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС.
Встречи глав Кыргызстана и России продолжатся в октябре и ноябре на полях заседаний ЕАЭС и ОДКБ.
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