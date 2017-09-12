Почему милиция хочет "тормозить" всех подряд — Ибрагимов о кыргызстанской ПМ

12 сентября 2017, 12:27 Комментарии

В мирное время мои соотечественники гибнут такими же темпами, какими гибли солдаты из СССР в годы войны в Афганистане.

Чтобы лучше понять суть надвигающейся катастрофы, давайте ознакомимся с короткой информацией. Только, пожалуйста, постарайтесь вникнуть в каждое слово - это очень важно.

19 августа: "ГУПМ МВД КР готовит положение, меняющее порядок работы автоинспекторов, а также пешего патруля, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан замглавы управления Ыманалы Саркулов. По его словам, одной из причин стали недочеты в действующих правилах. Например, по закону сотрудники ПМ могут проверять документы водителей только на стационарных постах, а их в стране лишь восемь".

Далее следует цитата господина Саркулова:

"В свое время эту норму неправильно скопировали из российских законов. Мы исключим ее, потому что таким образом призвать граждан к правопорядку практически невозможно", - сказал замглавы ГУПМ.

Итак, милицейский чиновник со всей ответственностью заявил, что мы несколько лет жили по ПДД, "неправильно скопированным из российских законов". Если понимать его дословно, во время копирования, вероятно, были утеряны некоторые слова. Лично я других объяснений не нахожу и вряд ли когда-нибудь найду. К тому же, как я понял, своего ума для создания адекватной нормативно-правовой базы нам не хватает. Умеем только копировать, и то неправильно.

Есть, правда, еще один вариант, который я не хотел бы озвучивать, но придется. Вы знали, что Нацстатком в очередной раз высчитал индекс доверия населения к госорганам? Самым коррумпированным ведомством, по мнению кыргызстанцев, является МВД. Так вот, возможно, говоря о неправильном копировании норм российских законов, господин Саркулов имел в виду невыгодное для его подчиненных отсутствие дополнительных полномочий, которые позволяли бы останавливать абсолютно каждого водителя просто так и выявлять нарушения уже после остановки, что само по себе незаконно и считается проявлением коррупции.

Может быть, когда-нибудь мы всерьез заговорим о таких полномочиях для патрульных инспекторов, но не сегодня, не завтра и даже не через несколько лет. И, разумеется, не во времена таких руководителей, как господин Саркулов. Ведь, по его словам, законными методами призвать граждан к правопорядку сейчас практически невозможно. А что, если это доказательство несоответствия занимаемой должности? Вы, наверное, уже заметили характер отговорок руководства ГУПМ? То руль в машине не с той стороны, то полномочий у милиции мало, то денег нет...

Кстати, на 500 нагрудных камер для автоинспекторов потратили 9 миллионов сомов. Пообещали народу, что отныне все будет фиксироваться и никто от ответственности не уйдет. Однако в июне на встрече с журналистами глава МВД Кашкар Джунушалиев заявил: "Когда мы закупали эти камеры, нам говорили, что в них много функций. Но оказалось, что работают только две. Чтобы заработали остальные функции, нужно закупить дополнительную технику, которая стоит около 90 миллионов сомов. Мы сейчас рассматриваем новые варианты".

Представляете, в камерах всего две функции, а "говорили, что много"! Хорошо, что нашим правоохранителям вообще камеры продали, а не конфеты в футлярах от техники.

Еще говорили, что камеры будут записывать весь рабочий день сотрудников ПМ. Но когда меня, например, обматерил один патрульный и я обратился в Службу внутренних расследований МВД с просьбой изучить видеозапись с его нагрудной камеры, мне сообщили, что в тот самый момент, когда инспектор нецензурно выражался в мой адрес, на флеш-карте аппаратуры "закончилась память"...

Нельзя упускать из внимания и тот факт, что поправки готовятся как раз тогда, когда в обществе не утихают страсти по поводу возможных терактов. Если правительство спросит блюстителей порядка: "Зачем вам такие полномочия? Правильно ли останавливать и проверять каждого водителя без причины?" - наверное, руководство ГУПМ ответит: "Конечно, правильно. Время сейчас неспокойное. Поступают сообщения о готовящихся терактах, и с такими полномочиями мы сможем их предотвратить."

Сразу вспоминаются покатушки инспекторов на капотах нарушителей, в некоторых случаях даже с табельным оружием в руках. Кстати, никого за эти покатушки так и не наказали, а ведь они должны расцениваться как посягательство на жизнь сотрудника милиции при исполнении.

Да и реакция самих патрульных удивляет. Они продемонстрировали абсолютную некомпетентность. Как люди, позволяющие прокатить себя на капоте, могут защитить нас от террористов? Как могут защитить от них те, кто не в состоянии даже обеспечить неотвратимость наказания за нарушение ПДД? А вообще, борьбой с терроризмом должны заниматься компетентные органы...

И последнее, что тоже нельзя оставить без внимания. Руководство ГУПМ и МВД устало от видеороликов, которые мы постоянно публикуем в Сети. Не секрет, что это видео сильно подрывает авторитет правоохранительных органов, который и так не очень высок. Только на основании наших роликов можно возбудить немало уголовных дел. Видимо, наилучшим выходом из ситуации милиционеры и считают дополнительные полномочия.

В заключение хочу сказать как водитель, что предъявить инспектору документы нетрудно. Обидно за то, что автомобилистам, действительно нарушающим ПДД, не обеспечена неотвратимость наказания. У народа нет доверия к милиции и нет веры в нее. Когда в 8-м микрорайоне Бишкека был расстрелян участковый, в городе объявили план "Перехват". Все выезды из столицы контролировали патрульные, и мне было очень неприятно получать сообщения о том, что они требуют у водителей квитанции об уплате налога... Вдумайтесь: требовали квитанции, когда преступники, возможно, покидали город! Пожалуй, в этом вся суть нашей милиции. И трагедия нашего народа.

Дело тут не в полномочиях, а в чести и достоинстве. В любви к родине, наконец.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });