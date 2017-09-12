Руководство ГАООСиЛХ считает правильной вырубку деревьев в Бишкеке

12 сентября 2017, 11:57 Комментарии

Бишкек, 12.09.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Руководство Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства считает правильным, что "Зеленстрой" массово вырубает деревья в Бишкеке. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор ГАООСиЛХ Абдыкалык Рустамов.

По его словам, необходимо сажать новые деревья, проводя мониторинг.

"Многим насаждениям уже много лет и поэтому деревья падают на машины и людей. Кроме того, есть разные породы деревьев. Единственное, нужно делать мониторинг сухостойных деревьев. Если "Зеленстрой" будет вырубать целые улицы, то это будет правильно, потому что потом они посадят саженцы уже более упорядоченно и четко", - сказал он.

Участники пресс-конференции добавили, что в мэрии Бишкека создана рабочая группа, которая занимается мониторингом.