По фактам экологических нарушений в Сары-Челек ответственные сотрудники привлечены к ответственности – Рустамов

12 сентября 2017, 12:06 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. По фактам экологических нарушений в особо охраняемой территории "Сары Челек", который входит в список наследия ЮНЕСКО, было уволено несколько человек. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, директору заповедника, который был назначен недавно, объявлен выговор.

"Также объявлен выговор главному лесничему и заместителю директора. Егерь был уволен с работы. Сейчас там наведен порядок и территория контролируется. Установлены мусорные баки", - сказал он.

Напомним, что представители ЮНЕСКО приезжали в Кыргызстан и после ознакомления с текущей ситуацией в заповеднике внесли ряд замечаний на рассмотрение профильного ведомства — Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Также они попросили ликвидировать выявленные недостатки. В случае отсутствия реакции на данные замечания представители ЮНЕСКО сообщили, что рассмотрят вопрос исключения "Сары-Челека" из международной сети заповедников ЮНЕСКО.