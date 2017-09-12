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По фактам экологических нарушений в Сары-Челек ответственные сотрудники привлечены к ответственности – Рустамов

Источник:
http://kabar.kg/news/po-faktam...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447304-ru.html

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12 сентября 2017, 12:06       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. По фактам экологических нарушений в особо охраняемой территории "Сары Челек", который входит в список наследия ЮНЕСКО, было уволено несколько человек. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.
По его словам, директору заповедника, который был назначен недавно, объявлен выговор.
"Также объявлен выговор главному лесничему и заместителю директора. Егерь был уволен с работы. Сейчас там наведен порядок и территория контролируется. Установлены мусорные баки", - сказал он.
Напомним, что представители ЮНЕСКО приезжали в Кыргызстан и после ознакомления с текущей ситуацией в заповеднике внесли ряд замечаний на рассмотрение профильного ведомства — Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
Также они попросили ликвидировать выявленные недостатки. В случае отсутствия реакции на данные замечания представители ЮНЕСКО сообщили, что рассмотрят вопрос исключения "Сары-Челека" из международной сети заповедников ЮНЕСКО.

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