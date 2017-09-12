Здоровые пастбища и скот – залог социально-экономической стабильности КР

12 сентября 2017, 12:11 Комментарии

Земля – единственный источник богатства, и лишь сельское хозяйство его приумножает

(Франсуа Кенэ, французский экономист)

Сельское хозяйство в Кыргызстане является платформой экономики, обеспечивая к существованию и занятости значительную часть населения республики. Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства является животноводство, для развития которого требуется консолидация сил и средств госорганов, органов МСУ и пастбищепользователей. От их эффективной работы и взаимодействия зависит состояние животноводческой отрасли, сохранение экологической целостности пастбищных экосистем и, как следствие, экономическое и социальное развитие страны.

Учитывая, что Кыргызстан является членом ЕАЭС, и перед страной открылся большой рынок сбыта с населением более 175 млн. человек, экспортный потенциал животноводческой продукции многократно возрос. А это обеспечит значительный вклад в повышение доходов животноводов, улучшит продовольственную безопасность и социальную стабильность в сельских общинах. В этой связи перед ответственными госведомствами и сельской общественностью стоит задача по развитию данной отрасли путем принятия эффективного комплекса мер по сохранению стабильной эпизоотической ситуации в республике, сохранению пастбищных угодий, как основного источника питания сельскохозяйственных животных.

В Кыргызстане за состоянием распространенности инфекционных болезней сельскохозяйственных животных следит Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР (Госветинспекция). И на сегодняшний день, по словам главы данного ведомства Калысбека Жумаканова, эпизоотическая обстановка в республике стабильная благодаря профилактическим мероприятиям. К тому же, как он отметил, правительство увеличило финансирование: если ранее на сохранение эпизоотической стабильности каждый год выделялось по 61 млн. сомов, то в 2017 году эта сумма достигла 131 млн сомов.

Госветинспекция: Справка по республике об эпизоотической обстановке и о выполнении противоэпизоотических мероприятий:

Ветеринарными специалистами республики за 6 месяцев 2017 года проведено 15060,5 тыс. головообработок, в том числе диагностических исследований (кроме лабораторных) 1161,2 тыс., профилактических прививок - 13205,0 тыс., дегельминтизаций и других лечебно-профилактических обработок - 694,3 тыс, при этом план за отчетный период выполнен на 94%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года профилактические, ветеринарно-санитарные мероприятия выполнены на 2540,4 тыс. голов больше.

В связи с проведенными противоэпизоотическими мероприятиями на сегодняшний день республика благополучна по особо опасными и заразными заболеваниям животных.

Как отмечает консультант по ветеринарии проекта "Развитие животноводства и рынка" АРИС Алмаз Дунганов, вспышки инфекционных болезней в Кыргызстане последние 1,5-2 года не регистрируются, так как правительство полностью закупает все необходимые вакцины. К тому же государство обратило внимание на пропускные пункты, лаборатории, это все в совокупности сохраняет благополучие по эпизоотии животных в республике.

Рассказывая о мероприятиях, проводимых Госветинспекцией в целях профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, Дунганов отмечает, что в комплексе мер одно из главных мест занимают профилактические вакцины, предназначенные для создания у животных иммунитета, устойчивого к инфекционным болезням. "Стоит отметить, что вакцинация всегда проводится планово, в основном весной и осенью или один раз в год, в зависимости от какой болезни прививают животное. Государство выделяет бесплатно вакцины от таких как видов болезней, как ящур, сибирская язва, оспа, бешенство и другие", - рассказывает он.

Также, по его словам, планово проводятся диагностические исследования крови, фекалий на различные болезни. В случаях же, если где-то произошла вспышка инфекции, то проводится дезинфекция зараженных животноводческих помещений с прилежащей к ним территорией, других зараженных объектов и обеззараживание навоза.

По словам Дунганова, за каждым районом в республике закреплен частный ветеринар, заключивший контракт с Госветинспекцией, который следит за состоянием здоровья скота на отведенном ему участке. Он знает всех фермеров, живущих на нем, и поголовье их скота. Именно он обязан провести вакцинацию каждого животного и получить за работу деньги от владельцев животных. Все данные на каждое животное ветеринар вносит в базу данных, которая хранится не только у него, но и в айыл окмоту.

Частный ветеринар, как отмечает специалист, тесно взаимодействует с жайыт комитетом. "Со своей стороны жайыт комитет помогает ветврачу зарабатывать деньги, ведь государство ветеринару ничего не платит, платят ему за услуги животноводы. Ветврач же со своей стороны помогает жайыт комитету сохранять стабильную эпизоотическую обстановку на территории", - объясняет эксперт.

Дунганов отмечает особую роль жайыт комитетов, которые должны держать грамотную линию управления, следя также и за состоянием пастбищ как источника пищи для сельскохозяйственных животных, ведь от рациона питания зависит здоровье скота. Упитанные животные, по его словам, более устойчивы к возбудителям инфекционных болезней, отсюда вывод: здоровые пастбища – здоровый скот. А увеличение поголовья скота – доход домохозяйствам.

Статданные: В аграрном секторе республики в последние годы наметилась устойчи­вая тенденция роста численности поголовья сельскохозяйственных живот­ных. По последним данным Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР (Минсельхоз), в 2016 году в основном произошло увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением коз и овец: прирост КРС составляет 2%, в том числе коров – 2%, яков – 4%, лошадей – 21%.

Также произошел рост производства продук­ции животноводства. Так, согласно отчету Минсельхоза правительству КР за первое полугодие 2017 года, за отчетный период хозяйствующими субъектами всех категорий республики произведено 174,1 тыс. тонн мяса в живой массе, что на 3,1 тыс. тонн или на 1,8 % больше соответствующего периода прошлого года.

Как в свою очередь комментирует глава Чон-Кеминского жайыт комитета Ильяс Калпаев, жайыт комитеты должны регулярно проводить встречи с ветеринарами, главной темой которых будут вопросы по состоянию здоровья скота и проведение соответствующих мероприятий. Их комитет, по его словам, проводит такие встречи 2 раза в неделю. И здесь главной задачей жайыт комитетов, как он отмечает, является не допустить отгона скота на пастбища, пока ветеринар не даст справку о состоянии его здоровья. Делается это в целях недопущения выгона больных животных, которые могут заразить здоровых, а также нанести вред пастбищам. Ведь, по словам Калпаева, если животное пало, все споры и бактерии осядут в почве, и этот участок земли станет источником заразы и угрозой для здорового животного. Таким образом, подчеркивает он, и от состояния пастбища может зависеть здоровье сельскохозяйственных животных.

Ильяс Калпаев отмечает, что жайыт комитеты должны на постоянной основе проводить собрания с животноводами, на которых вместе с ветеринарами объяснять о необходимости мероприятий по профилактике инфекционных болезней животных, в частности о необходимости вакцинаций. "После таких разъяснительных бесед скотовладельцы начинают уже понимать необходимость данных мер, ведь лучше предупредить заболевание, чем потом начнется массовый падеж скота, что значительнее ударит по их карману, нежели проведение вакцинации", - поясняет он.

Таким образом, мы видим, что через объединение усилий госорганов и пастбищепользователей будут созданы условия для улучшения управлениями пастбищами и развития животноводческой отрасли республики. А это в свою очередь будет залогом социально-экономической стабильности Кыргызстана.

Назгуль Нурманбетова