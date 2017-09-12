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Атамбаев: Правительство должно добиться, чтобы Кумтор перестал быть предметом политических игр

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447302-ru.html

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12 сентября 2017, 11:57       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава правительства проинформировал президента о результатах переговорного процесса с канадской компанией "Центерра Голд Инк" и подписанном Стратегическом соглашении по защите окружающей среды и развитию инвестиций.
По словам Исакова, в результате переговоров между правительством и компанией "Центерра Голд Инк" создаются условия для улучшения экологической ситуации по проекту "Кумтор" и достигнуты договоренности об урегулировании экологических споров.
"Прямой и косвенный экономический эффект для Кыргызстана от заключения нового соглашения может составить около 200 млн долларов США" - сказал премьер-министр.
Отметив особую важность защиты национальных интересов в проекте "Кумтор", Атамбаев подчеркнул, что результаты переговоров свидетельствуют об обоюдном стремлении улучшить соблюдение экологических норм на Кумторе.
"Правительство должно добиться того, чтобы Кумтор перестал быть предметом грязных политических игр и фактором дестабилизации, а стал сугубо экономическим проектом, эффективно работающим в интересах государства и его граждан", - сказал президент.

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