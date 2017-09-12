Атамбаев: Правительство должно добиться, чтобы Кумтор перестал быть предметом политических игр

12 сентября 2017, 11:57 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава правительства проинформировал президента о результатах переговорного процесса с канадской компанией "Центерра Голд Инк" и подписанном Стратегическом соглашении по защите окружающей среды и развитию инвестиций.

По словам Исакова, в результате переговоров между правительством и компанией "Центерра Голд Инк" создаются условия для улучшения экологической ситуации по проекту "Кумтор" и достигнуты договоренности об урегулировании экологических споров.

"Прямой и косвенный экономический эффект для Кыргызстана от заключения нового соглашения может составить около 200 млн долларов США" - сказал премьер-министр.

Отметив особую важность защиты национальных интересов в проекте "Кумтор", Атамбаев подчеркнул, что результаты переговоров свидетельствуют об обоюдном стремлении улучшить соблюдение экологических норм на Кумторе.

"Правительство должно добиться того, чтобы Кумтор перестал быть предметом грязных политических игр и фактором дестабилизации, а стал сугубо экономическим проектом, эффективно работающим в интересах государства и его граждан", - сказал президент.