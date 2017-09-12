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Атамбаев планирует встретится с Путиным в Сочи

Источник:
http://kabar.kg/news/planiruet...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447301-ru.html

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12 сентября 2017, 12:12       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. 14 сентября планируется встреча главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в городе Сочи, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
Договоренность о проведении данной встречи была достигнута в ходе телефонного разговора между двумя лидерами 14 августа.
В рамках встречи планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС.
Встречи Атамбаева и Путина также продолжатся в октябре и ноябре текущего года на полях заседаний ЕАЭС и ОДКБ.

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