Атамбаев планирует встретится с Путиным в Сочи

12 сентября 2017, 12:12 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. 14 сентября планируется встреча главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в городе Сочи, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Договоренность о проведении данной встречи была достигнута в ходе телефонного разговора между двумя лидерами 14 августа.

В рамках встречи планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС.

Встречи Атамбаева и Путина также продолжатся в октябре и ноябре текущего года на полях заседаний ЕАЭС и ОДКБ.