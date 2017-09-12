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В Кыргызстане стартовал конкурс "Лучший учитель – 2017"

Источник:
http://kabar.kg/news/minobrazo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447300-ru.html

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12 сентября 2017, 12:17       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. В Кыргызстане среди учителей пройдет конкурс профессионального мастерства "Мыкты мугалим – 2017" (Лучший учитель). Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
Конкурс пройдет в честь Дня учителя в стране, в рамках которого отберут талантливых, творческих и инициативных педагогов, для повышения престижа их труда.
В мероприятии, могут принять участие учителя школ и впервые – работники дошкольных и внешкольных образовательных организаций всех форм собственности, использующие в своей работе современные методы и средства обучения, в том числе для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

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