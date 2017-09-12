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ООН осудила военную операцию властей Мьянмы против рохинджа

Источник:
http://kabar.kg/news/oon-osudi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447299-ru.html

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12 сентября 2017, 12:23       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. ООН резко осудила действия Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа. Ситуация выглядит как классический пример этнической чистки, заявил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
Он призвал правительство Мьянмы прекратить "жестокую военную операцию" в районе проживания рохинджа, привлечь к ответственности виновных в нарушениях и прекратить жестокую дискриминацию этого этнического меньшинства, пишет радио "Свобода".
Ситуация на севере Ракхайна обострилась после того, как в ночь на 25 августа полторы сотни повстанцев-рохинджа атаковали десятки полицейских постов и армейскую базу.
Армия утверждает, что действовала в ответ на нападения боевиков. По свидетельствам очевидцев, военные Мьянмы нападали на мирных жителей, сжигали их дома и выгоняли людей из Ракхайна.
10 сентября вступило в силу перемирие, которое накануне в одностороннем порядке сроком на один месяц объявили повстанцы-рохинджа, ведущие борьбу с правительственными войсками Мьянмы.
В заявлении "Армии спасения рохинджа Аракана" (ARSA) говорится, что прекращение боевых действий должно обеспечить возможность для предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению, "вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности". ARSA призвала армию Мьянмы последовать их примеру.
По данным ООН, только за последние две недели в Бангладеш бежали около 300 тысяч представителей народности рохинджа. Два лагеря для беженцев в расположенном близ границы с Мьянмой городе Кокс-Базар переполнены, большинство прибывших страдают от голода и жажды.

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