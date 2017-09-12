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Женщина, задержанная с патроном в здании Верховного суда, носила его как талисман — ВС КР

Источник:
http://kabar.kg/news/zhenshchi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447298-ru.html

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12 сентября 2017, 12:24       Комментарии

Бишкек, 12.90.17. /Кабар/. Женщина, задержанная с патроном в здании Верховного суда, носила его как талисман, сообщает пресс-служба Верховного суда КР (ВС КР).
Как отмечается, 8 сентября 2017 года приблизительно в час дня при проверке граждан, входящих в здание суда, у одной из посетительниц с паспортом Российской Федерации в сумке был обнаружен боевой патрон калибра 7,62 от СВД. Женщина была задержана солдатами Национальной Гвардии КР, осуществляющими охрану Верховного суда КР. Для дальнейшего выяснения женщину передали сотрудникам соответствующих структур.
Как пояснили в ВС КР, ранее задержанная приходила в Верховный суд КР для участия в судебном процессе в качестве одной из сторон.
"8 сентября 2017 года женщина пришла в Верховный суд КР для получения судебного акта. Касательно боевого патрона, обнаруженного при ней, женщина сказала, что носит его в качестве талисмана, не имея цели его применения по назначению", - говорится в сообщении.
Также было установлено, что женщина является инвалидом III группы.
По информации СМИ, задержанная женщина - снайпер из Донбасса.

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