Комитет ЖК одобрил выделение Кыргызстану 25,75 млн евро и 6,77 млн долларов на реабилитацию водоснабжения в четырех городах

12 сентября 2017, 11:08 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 12 сентября одобрил ратификацию соглашений между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по реабилитации системы водоснабжения и канализации в нескольких городах республики.

Стоимость проекта в городе Узген составляет 8,5 млн евро и 2,75 млн долларов США, из них финансирование ЕБРР - 2,75 млн долларов США (кредит), финансирование Европейского инвестиционного банка - 2,5 млн евро (кредит); финансирование Европейского союза из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA) - 5 млн евро (грант); финансирование ЕБРР - 1 млн евро (грант).

Финансовые средства для реализации проекта "Реабилитация системы водоснабжения в городе Балыкчы" составляет 5,3 млн евро и 1,21 млн долларов США, из них финансирование ЕБРР - 1,21 млн долларов США (кредит); финансирование Европейского инвестиционного банка - 1,1 млн евро (кредит); финансирование IFCA - 3,2 млн евро (грант); финансирование ЕБРР - 1 млн евро (грант).

Финансовые средства проекта реабилитация системы водоснабжения в городе Токтогул составляет 5,3 млн евро и 1,21 млн долларов США, из них: ЕБРР - 1,21 млн долларов США (кредит); финансирование Европейского инвестиционного банка - 1,1 млн евро (кредит); финансирование Европейского союза из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA) - 3,2 млн евро (грант); финансирование ЕБРР - 1 млн евро (грант).

Стоимость проекта в Майлуу-Суу составляет 6,65 млн евро и 1,6 млн долларов США, из них: кредит ЕБРР - 1,6 млн долларов США, кредит Европейского инвестиционного банка - 1,45 млн евро, грант Европейского союза из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA) - 4,2 млн евро, грант ЕБРР - 1 млн евро.

Кредиты выделяются на 15 лет с 3-летним льготным периодом и процентной ставкой 1% годовых.