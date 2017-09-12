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Вместо альтернативной службы можно будет выполнить общественные работы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366163_vm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447296-ru.html

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12 сентября 2017, 11:43       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша во втором чтении одобрил поправки в Закон "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах".
Как сообщается в справке-обосновании, законопроект разработан в рамках мероприятий по устранению системной коррупции в органах власти.
Основным изменением в законе является отмена критерия призыва на альтернативную службу "по наличию судимости". Граждан, имеющих судимость, вне независимости от тяжести совершенного преступления, освободят от прохождения военной службы и зачислят в запас.
Также отменяется критерий призыва на альтернативную службу "по состоянию здоровья" и пересмотрен список болезней и физических недостатков для принятия решения о годности или негодности к военной службе.
Третьим, немаловажным пунктом, является новый критерий призыва "изъявление желания выполнить общественно полезную работу". Альтернативную военную службу можно будет пройти, отработав общественно-полезные работы.
Это касается граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, не имеющих права на отсрочку от призыва либо утративших право на отсрочку, а также по состоянию здоровья годных к военной службе, но в связи выполнением наряда по призыву на срочную военную службу не отправленным в воинскую часть. А также призванных на альтернативную службу по религиозным убеждениям.
Продолжительность выполнения общественно полезных работ - 108 часов за 18 месяцев, а также необходимо внести денежный взнос в размере 250 расчетных показателей в доход республиканского бюджета.
Расчет часов общественно полезных работ:
<li>- 1,5 часа в неделю;</li><li>- 1,5 часа х 4 недели = 6 часов в месяц;</li><li>- 6 часов х 18 месяцев = 108 часов за весь период службы.</li>
Справка:
Альтернативная служба в Кыргызстане была введена в 1993 году. Она предоставляется гражданам взамен срочной военной службы с учетом их религиозных убеждений, семейного положения, наличия судимости или состояния здоровья. Как показывает практика, на сегодняшний день в сознании граждан альтернативная служба представляется способом узаконенного откупа от прохождения срочной военной службы. Это в свою очередь создает предпосылки для коррупционных проявлений при призыве на альтернативную службу.
Анализ показывает, что из общего числа призванных на альтернативную службу 90% составляют призванные по состоянию здоровья. И большинство коррупционных проявлений основывается на фиктивном признании граждан годными к альтернативной службе по состоянии здоровья.

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