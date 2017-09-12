В Кочкор-Ате на журналистов напали во время съемки условий санитарии в кафе

12 сентября 2017, 11:45 Комментарии

Владельцы кафе в городе Кочкор-Ата выгнали съемочную группу 7-го канала, испортив две видеокамеры. Об этом сообщили сами журналисты телеканала.

По их словам, 9 сентября у них была запланирована съемка для программы "Визитер". Программа посвящена соблюдению норм санитарии и проверке качества обслуживания в местных общепитах. Для очередного выпуска программы они приехали снимать одно из кафе в Кочкор-Ате. Им удалось проникнуть на кухню, но затем владельцы выгнали их из заведения, применив силу и испортив две камеры.

В УВД области сообщили, что в Ноокенский РОВД заявление написали владельцы кафе и журналисты телеканала. По факту обращения начата проверка.