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В Кочкор-Ате на журналистов напали во время съемки условий санитарии в кафе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366162_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447295-ru.html

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12 сентября 2017, 11:45       Комментарии

Владельцы кафе в городе Кочкор-Ата выгнали съемочную группу 7-го канала, испортив две видеокамеры. Об этом сообщили сами журналисты телеканала.
По их словам, 9 сентября у них была запланирована съемка для программы "Визитер". Программа посвящена соблюдению норм санитарии и проверке качества обслуживания в местных общепитах. Для очередного выпуска программы они приехали снимать одно из кафе в Кочкор-Ате. Им удалось проникнуть на кухню, но затем владельцы выгнали их из заведения, применив силу и испортив две камеры.
В УВД области сообщили, что в Ноокенский РОВД заявление написали владельцы кафе и журналисты телеканала. По факту обращения начата проверка.

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