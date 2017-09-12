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Решение по-каракольски. Мешает остановка - снеси её

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366164_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447294-ru.html

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12 сентября 2017, 11:48       Комментарии

В Караколе задержаны подозреваемые в самовольной ликвидации транспортной остановки. По сообщению пресс-службы УВД Иссык-Кульской области, ими оказались хозяева дома, находящегося за остановочным пунктом.
Правоохранители отметили, что в своих показаниях задержанный рассказал, по какой причине нанял работников, чтобы снести остановку. По его словам, участок земли, на котором располагалась конструкция, принадлежит ему, и якобы у него имеются документы на эту землю. Поэтому он и убрал сооружение самовольно.
Он также пояснил, что спорное место его семья сдавала в аренду нескольким предпринимателям. На участке располагалось около 6-7 павильонов: компьютерный клуб, хошанная, пункт продажи авиабилетов и т.д.
В УВД отметили, что выехавшие на место происшествия милиционеры опросили свидетелей и установили, что примерно с 19.30 до 20.30 маршрутную остановку срезали сваркой. Материальный ущерб составил 142 тысячи сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 174 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК КР.
"Задержанный рассказал, что на его участке без предупреждения установили остановку, поэтому он сам и убрал ее. Хотя он должен был обратиться в суд, дальнейшая судьба данного участка будет решаться в суде. Он утверждает, что у него есть Красная книга и мэрия не может там строить. Подозреваемый полностью признал свою вину и обязался полностью восстановить причиненный ущерб. Он находится под подпиской о невыезде", - сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

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