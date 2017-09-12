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В парке Панфилова провели пробный запуск нового колеса обозрения

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366170_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447293-ru.html

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12 сентября 2017, 11:55       Комментарии

В парке Панфилова завершен монтаж конструкций нового колеса обозрения. Как рассказали "ВБ" рабочие, которые трудятся на строительной площадке, они уже провели пробный пуск. Аттракцион в полном порядке и в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию.
На 50-метровом колесе уже установлены закрытые кабинки с которых, как обещают в администрации парка, будет открываться неописуемый вид на центральную часть Бишкека. Всю конструкцию аттракциона планируется украсить светодиодной подсветкой.
Работы вступают в завершающую фазу, остается закончить электромонтажные работы, уложить брусчатку на прилегающей территории и установить навесы для комфорта и удобства отдыхающих. Основной объем уже выполнен, остались штрихи.

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