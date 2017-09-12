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Распил бюджета. В Кадамджае стоимость ремонта завысили на полмиллиона

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366167_ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447292-ru.html

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12 сентября 2017, 12:00       Комментарии

Стоимость строительно-монтажных работ муниципальных и бюджетных учреждений в Кадамджае завысили почти на полмиллиона сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.
Территориальное подразделение Счетной палаты по южному региону выявила финансовые нарушения на 703 тысячи сомов в бюджетных и муниципальных учреждениях города Кадамджай. Из них необоснованное списание материальных ценностей составило 56,7 тыс. сомов, переплата командировочных расходов - 19,1 тыс. сомов, завышение объемов и стоимости строительно-монтажных работ - 569,4 тыс. сомов, нецелевое использование бюджетных средств - 30 тыс. сомов, а также дополнительные начисления в бюджет - 13 тыс. сомов, в Социальный фонд - 15 тыс. сомов.
Вся сумма финансовых нарушений подлежит возмещению. В ходе аудита уже восстановлены 308,8 тыс. сомов.
Резервы и потери бюджета составили 3,1 млн сомов. В основном это нарушения по необоснованному включению стоимости земли в стоимость зданий, купленных мэрией города.

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