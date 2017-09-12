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Дело Текебаева: Бекназаров вновь дал свидетельские показания в суде

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366173_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447291-ru.html

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Омурбек Текебаев усомнился в показаниях Бекназарова

12 сентября 2017, 12:07       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в Бишкекском городском суде продолжается судебный процесс по рассмотрению апелляции приговора Первомайского районного суда по делу депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.
В настоящее время свидетели по этому делу дают показания. Так, уже выступил экс-генеральный прокурор Азимбек Бекназаров. В своем выступлении он отметил, что принимать решение по сотовому оператору "Мегаком" ни Чотонов, ни Текебаев не могли. В частности, так называемый отец Конституции занимался только Основным законом. А второй подсудимый был в ответе только за свое ведомство.
В то время как, по убеждению Бекназарова, экономикой страны занимался действующий глава государства Алмазбек Атамбаев, который был первым замом ВП. Однако все решения принимались коллегиально.

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