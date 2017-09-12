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Минтранс хочет проводить ежедневную проверку объектов гражданской авиации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366169_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447290-ru.html

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12 сентября 2017, 12:10       Комментарии

Министерство транспорта и дорог планирует проводить ежедневную проверку объектов гражданской авиации. Об этом стало известно сегодня, 12 сентября, на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша.
Отметим, сегодня комитет рассмотрел поправки в Закон "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", инициированный правительством КР.
Как сообщается, надзор за деятельностью авиаперевозок по обеспечению безопасности полетов должен проводится на непрерывной основе.
Постоянный надзор государства за деятельностью коммерческих авиатранспортных предприятий по обеспечению безопасности полетов является неотъемлемой составной частью системы сертификации и важным элементом ответственности государства за соблюдение требуемых эксплуатационных норм в целях предоставления населению безопасных и надежных коммерческих авиатранспортных перевозок.
"Учитывая вышеизложенное, отмечаем, что проверка авиатранспортных предприятий в целях безопасности полетов не подпадает под принципы Закона "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", - сообщает Министерство транспорта.
Как отметила замминистра транспорта и дорог КР, планируется проводить ежедневную проверку объектов.
Отметим, по итогам обсуждения депутаты решили снять этот вопрос с повестки дня и доработать

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