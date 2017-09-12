Штраф в 1 млн сомов с виновника гибели людей при ДТП — инициатива депутата

12 сентября 2017, 11:40 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев предлагает увеличить штраф за дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом до миллиона сомов.

В справке-обосновании парламентарий отметил, что смерть в ДТП является убийством по неосторожности. Однако обвиняемый или его родственники, пользуясь правом на примирение, часто прибегают к подкупу близких погибшего (погибших).

"В большинстве случаев родственники идут на уступки, что приводит к безнаказанности обвиняемого. Эта архаичная норма о примирении сторон стала привычным явлением. Смерть человека списывается на случайность ("кырсык"), в результате обвиняемый продолжает управлять транспортным средством", - отметил парламентарий.

Бекешев указал, что санкции статей 281, 284 и 285 Уголовного кодекса дают судьям большие возможности для выбора наказания: от публичного извинения до лишения свободы. По его словам, это неизбежно приводит к коррупционным проявлениям. Депутат предлагает увеличить штрафы за нарушение ПДД, прежде всего для виновников аварий, в результате которых люди получают травмы, теряют здоровье или жизнь.

Так, если пешеход, пассажир или водитель нарушит Правила дорожного движения, из-за чего пострадают граждане, он должен будет, согласно проекту, выплатить 50 тысяч сомов, а сейчас за это предусмотрен штраф в 5 тысяч. Если же ДТП приведет к гибели людей, размер материального наказания возрастет до миллиона сомов; кроме того, нарушителя могут лишить свободы на срок от трех до пяти лет. Сейчас виновные в таких нарушениях приговариваются к публичному извинению с возмещением ущерба, к штрафу в размере от 100 тысяч до 300 тысяч сомов, исправительным работам на срок до двух лет либо лишению свободы до трех лет.

Штраф в миллион сомов также грозит автомобилисту, который сядет за руль пьяным и совершит ДТП со смертельным исходом. Помимо этого, его могут лишить свободы на срок от трех до пяти лет, запретить ему занимать определенные должности на три года. Сейчас такое преступление наказывается штрафом в размере от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или водворением за решетку на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее МВД инициировало законопроект, согласно которому штрафы за нарушение ПДД должны быть увеличены в несколько раз, а использование праворульных машин в качестве такси следует запретить с 1 января 2018 года. Документ вынесен на общественное обсуждение.

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