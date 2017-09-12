Рухнувшую остановку в Караколе срезал нанятый сварщик — УВД

12 сентября 2017, 11:44 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Задержан подозреваемый в сносе остановки на Иссык-Куле, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе регионального УВД.

Рухнувшую остановку в центре Каракола местные жители увидели ночью 6 сентября - кто-то намеренно срезал опоры.

© SputnikЗадержан подозреваемый в сносе остановки на Иссык-Куле "Задержан 43-летний караколец. Он утверждает, что остановку незаконно поставили на земельном участке, принадлежащем его отцу. Мужчина нанял сварщика, который срезал опоры", - рассказали в пресс-службе.

Данный объект относится к дорожно-хозяйственному муниципальному предприятию мэрии, материальный ущерб от действий подозреваемого составил 142 тысячи 246 сомов.

"Подозреваемый признался в умышленном уничтожении имущества и обязался полностью компенсировать причиненный ущерб", - добавили в УВД.

По факту завели уголовное дело, идет следствие.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });