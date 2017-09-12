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Рухнувшую остановку в Караколе срезал нанятый сварщик — УВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447288-ru.html

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12 сентября 2017, 11:44       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Задержан подозреваемый в сносе остановки на Иссык-Куле, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе регионального УВД.
Рухнувшую остановку в центре Каракола местные жители увидели ночью 6 сентября - кто-то намеренно срезал опоры.
© SputnikЗадержан подозреваемый в сносе остановки на Иссык-Куле "Задержан 43-летний караколец. Он утверждает, что остановку незаконно поставили на земельном участке, принадлежащем его отцу. Мужчина нанял сварщика, который срезал опоры", - рассказали в пресс-службе.
Данный объект относится к дорожно-хозяйственному муниципальному предприятию мэрии, материальный ущерб от действий подозреваемого составил 142 тысячи 246 сомов.
"Подозреваемый признался в умышленном уничтожении имущества и обязался полностью компенсировать причиненный ущерб", - добавили в УВД.
По факту завели уголовное дело, идет следствие.
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