"Путь вперед!": Программа Омурбека Бабанова

12 сентября 2017, 11:35 Комментарии

Предвыборная программа кандидата в президенты Омурбека Бабанова "Путь вперед" состоит из пяти пунктов, представленных в формате исторических указов Президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны.

Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.