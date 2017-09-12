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"Путь вперед!": Программа Омурбека Бабанова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/put-vp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447287-ru.html

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Омурбек Бабанов посетит каждый район страны

12 сентября 2017, 11:35       Комментарии

Предвыборная программа кандидата в президенты Омурбека Бабанова "Путь вперед" состоит из пяти пунктов, представленных в формате исторических указов Президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны.
  Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.

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