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ГАООСиЛХ весной призовет граждан выйти на масштабную акцию по посадке деревьев

Источник:
http://kabar.kg/news/gaoosilkh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447286-ru.html

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12 сентября 2017, 11:31       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства предлагает весной следующего года провести большую кампанию по посадке 1 млн деревьев. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" высказал директор ГАООСиЛХ Абдыкалык Рустамов.
Он отметил, что 17 сентября исполнится 70 лет созданию лесного хозяйства в Кыргызстане.
"В Кыргызстане всего 5,6 % из общей территории страны занимают леса. То, что было ранее, необходимо восстановить. Мы в прошлом году хотели увеличить эту цифру, но не смогли из-за отсутствия земель", - сказал он.
Рустамов отметил, что на сегодня его приказом не выдаются законные наряды для вырубки деревьев. Любая вырубка на сегодня является незаконной.
"Ежегодно мы сажаем более 1 тыс га деревьев. Мы сейчас планируем сделать так, чтобы весной 2018 года все граждане в один день вышли сажать деревья. Это будет такого рода большая кампания. И чтобы мы могли посадить 1 млн деревьев. Не важно, что это будет за дерево и где посажено. Это будет большая польза для развития лесов. Мы должны будем решить вопрос с саженцами, чтобы обеспечить граждан ими, и провести информирование", - сказал он.

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