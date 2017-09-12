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С начала 2017 года в Кыргызстане зафиксировано 249 фактов незаконной вырубки деревьев - ГАООСиЛХ

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447285-ru.html

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12 сентября 2017, 11:52       Комментарии

Бишкек, 12.09.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. С начала 2017 года в Кыргызстане зафиксировано 249 фактов незаконной вырубки деревьев. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор департамента развития лесных экосистем Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Элдияр Шерипов.
По его словам, все материалы переданы правоохранительным органам.
"В зимнее время и по выходным мы проводим рейды, чтобы предотвращать незаконную вырубку деревьев. За нарушение предусмотрено административное наказание. Если грубое, то есть от 2 тыс сомов, то возбуждается уголовное дело", - сказал он.
В свою очередь, что глава ГАООСиЛХ Абдыкалык Рустамов отметил, что на сегодня нет вырубки деревьев на законном основании.
Что же касается территорий, которые попадают под пастбища, то есть, как он отметил, земли, выданные в аренду, здесь будут заключаться более тщательные договора. То есть арендатор должен будет сохранить и преувеличить деревья на этой территории. Этот вопрос инициирован Госагентством и находится на рассмотрении в правительстве.

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