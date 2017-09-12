Кандидат в президенты КР С.Жээнбеков: Моя программа запечатлена в моем сердце, в моем мозгу, она складывалась годами из чаяний и надежд простых людей

12 сентября 2017, 10:50 Комментарии

Кандидат в президенты Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился с избирателями Иссык-Кульского района в городе Чолпон-Ата.

"Зачем я баллотируюсь в президенты? Моя первая цель - укрепить все те достижения, которых мы добились за последние годы, продолжить начатое, завершить реформы, заложенные в новой редакции Конституции", - сказал Сооронбай Жээнбеков жителям Иссык-Кульского района.

Он отметил, что не любитель себя хвалить, но все же необходимо рассказать о тех делах, которые он сделал на посту премьер-министра. "Я бы мог оставаться на посту премьер-министра, просто взяв отпуск или временно сложив полномочия, участвовать в выборах. Это позволяет закон, но я решил, что все должно быть честно и предельно справедливо, чтобы борьба за пост президента шла на равных условиях. Чтобы не было никаких сомнений в исходе выборов. Я сдал свой пост, добившись значительного роста в экономике, ушел достойно. У меня один недостаток - не умею хвалиться и далек от популизма. Меня так воспитали и это уже трудно изменить", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в апреле 2016 года, когда он только приступил к должности премьер-министра, ВВП упал на 4,9%, промышленность - на 26%. За шесть месяцев 2017 года ВВП вырос на 6,4%, промышленность - на 31,6 процентов.

По словам Сооронбая Жээнбекова, у него есть опыт работы практически на всех ступенях государственного управления. Был учителем в селе, зоотехником, директором совхоза, позже работал на должностях районного уровня, был депутатом трех созывов Жогорку Кенеша, министром сельского хозяйства, губернатором и премьер-министром. "Побывал во всех уголках Кыргызстана и прекрасно понимаю и знаю чаяния и проблемы простых людей. Опыт работы в качестве премьер-министра позволил мне еще глубже вникнуть в ситуацию, услышать и увидеть то, что раньше было недоступно. Поэтому моя программа запечатлена в моем сердце, в моем мозгу, она складывалась годами из различных встреч с простыми жителями, из их чаяний и надежд", - сказал кандидат в президенты.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Иссык-Кульский район - это один из самых быстро развивающихся, туристических районов в Кыргызстане, так называемый центр туризма. Также в районе в согласии и дружбе проживают более десятка разных национальностей. "Вы показываете пример межнациональной гармонии", - сказал кандидат.

Также он подчеркнул, что Иссык-Кульская область славится своими выдающимися личностями, внесшими вклад в самые различные сферы деятельности. "Это и Касым Тыныстанов - основатель кыргызской письменности, государственный деятель. Многие ученые и талантливые личности, такие как знаменитый хирург, академик Иса Ахунбаев, оперный певец Болот Минжылкиев, Народный писатель Касымалы Баялинов, Народная артистка Жамал Сейдакматова и другие", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Отвечая на поступившие вопросы избирателей, касающихся в основном проблем увеличения заработной платы, пенсии, разбитых дорог, строительства очистных сооружений, Сооронбай Жээнбеков сказал, что на посту премьер-министра он уже начал проекты по всем этим вопросам и будет решать их последовательно и далее. На ипподром, где проходила встреча с кандидатом, пришли около 5 тысяч человек.