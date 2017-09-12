Комитет ЖК не стал рассматривать соглашение между КР и МАР о предоставлении $800 тыс. по проекту "Таза коом"

12 сентября 2017, 11:40 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 12 сентября не стал рассматривать соглашение между правительством Кыргызстана и Международной ассоциацией развития о предоставлении грантов по проекту "Таза коом".

Представитель правительства в парламенте внесла вопрос в повестку дня, однако, как оказалось, в комитет не было предоставлено заключение Министерство юстиции.

В распоряжении кабмина отмечается, что КР и МАР намерены подписать соглашения о предоставлении двух грантов на сумму 350 тыс. и 450 тыс. долларов США на проект "План действий по открытым данным" и "Цифровая Центральная Азия и Южная Азия (Digital CASA)".

Представитель правительства сообщила, что соглашение должно быть подписано в пятницу, 15 сентября, поэтому вносится в срочном порядке.

Депутаты поинтересовались, на какие цели предоставляется грант.

Заместитель председателя Государственного комитета по информационным технологиям и связи Эшмамбет Аматов ответил, что данные средства будут направлены на консультационные услуги и аренду офисных помещений. Он отметил, что IT-специалисты будут привлекаться местные.

Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") предложил перенести рассмотрение вопроса из-за "неуважения" правительства к парламенту и не предоставления необходимых документов. "Если это так срочно, можем принять решение опросным методом", - добавил он.

С ним согласились остальные члены комитета.