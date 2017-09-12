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Комитет ЖК не стал рассматривать соглашение между КР и МАР о предоставлении $800 тыс. по проекту "Таза коом"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447283-ru.html

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12 сентября 2017, 11:40       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 12 сентября не стал рассматривать соглашение между правительством Кыргызстана и Международной ассоциацией развития о предоставлении грантов по проекту "Таза коом".
Представитель правительства в парламенте внесла вопрос в повестку дня, однако, как оказалось, в комитет не было предоставлено заключение Министерство юстиции.
В распоряжении кабмина отмечается, что КР и МАР намерены подписать соглашения о предоставлении двух грантов на сумму 350 тыс. и 450 тыс. долларов США на проект "План действий по открытым данным" и "Цифровая Центральная Азия и Южная Азия (Digital CASA)".
Представитель правительства сообщила, что соглашение должно быть подписано в пятницу, 15 сентября, поэтому вносится в срочном порядке.
Депутаты поинтересовались, на какие цели предоставляется грант.
Заместитель председателя Государственного комитета по информационным технологиям и связи Эшмамбет Аматов ответил, что данные средства будут направлены на консультационные услуги и аренду офисных помещений. Он отметил, что IT-специалисты будут привлекаться местные.
Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") предложил перенести рассмотрение вопроса из-за "неуважения" правительства к парламенту и не предоставления необходимых документов. "Если это так срочно, можем принять решение опросным методом", - добавил он.
С ним согласились остальные члены комитета.

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