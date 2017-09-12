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Страны СНГ договариваются о взаимном признании воинских знаний — проект

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447282-ru.html

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12 сентября 2017, 11:24       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Разрабатывается проект соглашения о взаимном признании воинских званий в Содружестве Независимых Государств, сообщил на заседании Комитета начальников штабов стран - участниц СНГ первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил КР полковник Кубанычбек Орозматов.
Он напомнил, что это мероприятие впервые проводится на территории Кыргызстана.
"В целом вопросы, поднимаемые на заседании, подтверждают значимость и многогранность военного сотрудничества и его востребованность. Благодаря общим усилиям нам удалось выстроить целостную систему многостороннего взаимодействия государств-участников, в частности, в сфере обеспечения общей безопасности", - сообщил представитель Генштаба.
Он отметил, что идет работа по созданию и развитию объединенной системы ПВО. Важные мероприятия проводятся и в сфере обеспечения социальных гарантий военнослужащим, пенсионерам, ветеранам вооруженных сил и членам их семей.
"Особо хочу отметить работу над проектом соглашения о взаимном признании воинских званий. С момента образования СНГ продолжаются миграционные процессы. Многие военнослужащие, вышедшие на заслуженный отдых, по разным причинам выбирают для жительства другие государства. Важно сохранить за ними воинские звания, отражающие индивидуальные заслуги и достижения в период службы", - отметил Орозматов.
В заседании принимают участие делегации вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана.
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