Еще один груз 200 доставят в КР. В Татарстане убили 23-летнего кыргызстанца

12 сентября 2017, 11:01 Комментарии

Бишкек, 12.09.2017 /Кабар/. Полицией в Татарстане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 23-летнего гражданина Кыргызстана, сообщается на сайте Посольства Кыргызстана в России.

Согласно информации, родственники убитого проинформированы о случившемся.

Сейчас оформляются необходимые документы для отправки груза 200 в Кыргызстан.

Напомним, в городе Казане неизвестные жестоко убили 23-летнего кыргызстанца. Окровавленный труп в кустах обнаружил случайных прохожий. Рядом с местом ЧП сотрудники полиции заметили разбитую бутылку. Сообщалось, что тело пролежало в кустах 15 часов.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".