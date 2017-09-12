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Еще один груз 200 доставят в КР. В Татарстане убили 23-летнего кыргызстанца

Источник:
http://kabar.kg/news/eshche-od...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447280-ru.html

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В Казани убит 23-летний кыргызстанец

На $300 млн увеличились переводы мигрантов в Кыргызстан

12 сентября 2017, 11:01       Комментарии

Бишкек, 12.09.2017 /Кабар/. Полицией в Татарстане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 23-летнего гражданина Кыргызстана, сообщается на сайте Посольства Кыргызстана в России.
Согласно информации, родственники убитого проинформированы о случившемся.
Сейчас оформляются необходимые документы для отправки груза 200 в Кыргызстан.
Напомним, в городе Казане неизвестные жестоко убили 23-летнего кыргызстанца. Окровавленный труп в кустах обнаружил случайных прохожий. Рядом с местом ЧП сотрудники полиции заметили разбитую бутылку. Сообщалось, что тело пролежало в кустах 15 часов.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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