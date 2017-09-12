В Караколе нашли людей, спиливших опоры остановки общественного транспорта

12 сентября 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. В городе Караколе нашли людей, которые спилили опоры остановки общественного транспорта. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Как сообщалось, 5 сентября неизвестные сваркой срезали и привели в негодность маршрутную остановку, расположенную по улице Токтогула, где расположен ряд торговых точек. Ущерб, по подсчетам мэрии города, составил 142 тыс 246 сомов.

Милиционеры нашли этого человека. Им оказался сын владельца земельного участка, 43-летний Уланбек. В своем показании он пояснил, что участок, где была установлена остановка, принадлежит его матери, и они предоставляют его в аренду частным предпринимателям. В тот день он, наняв сварщика, самовольно срезал опоры остановки.

Подозреваемый признался в умышленном уничтожении имущества и обязался полностью восстановить причиненный ущерб. В отношении его избрана мера пресечения под подписку о невыезде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".