В Бишкеке начальники штабов ВС СНГ обсудили вопросы безопасности

12 сентября 2017, 11:13 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. 12 сентября 2017 года в Государственной резиденции "Ала-Арча" проходит заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщили в пресс-службе Генштаба КР.

В работе Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ приняли участие делегации вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. От Вооруженных Сил Кыргызской Республики в заседании принял участие первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил полковник Орозматов Кубанычбек Апасович.

Проведение Комитета начальников штабов на территории Кыргызской Республики еще раз подчеркнуло активную роль Вооруженных Сил Кыргызской Республики в развитии и совершенствовании военного сотрудничества между государствами-участниками СНГ.

Перед началом проведения заседания члены Комитета начальников штабов возложили венок к вечному огню на площади Победы.

В ходе работы участники заседания отметили, что Комитет начальников штабов является именно тем совещательным органом, где осуществляется конструктивный обмен мнениями по насущным проблемам обеспечения военной безопасности, как отдельных государств, так и в целом Содружества.

"Единство наших взглядов позволяет выразить уверенность, что мы и далее будем развивать наше сотрудничество в формате Содружества в интересах обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - отметил в своем выступлении полковник Орозматов.

На заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств- участников СНГ были заслушаны вопросы деятельности рабочих органов СМО государств-участников СНГ в 2017 году, сотрудничества в области инженерного обеспечения, подготовки специалистов в области разминирования для вооруженных сил государств-участников СНГ.

Участниками заседания были рассмотрены вопросы безопасности государств Центрально-Азиатского региона со стороны международного терроризма и региональных экстремистских организаций, а также был рассмотрен проект Плана работы Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств на 2018 год.

Подводя итоги заседания Комитета начальников штабов, Орозматов подчеркнул, что данное заседание еще раз доказало общность подходов и взглядов военных ведомств в вопросах обеспечения военной безопасности государств Содружества.