Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +20°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Верховный суд признал незаконной продажу Минсельхозом имущество ипподрома "Ак-Кула"Верховный суд признал незаконной продажу Минсельхозом имущество ипподрома "Ак-Кула"В Караколе нашли людей, спиливших опоры остановки общественного транспортаВ Караколе нашли людей, спиливших опоры остановки общественного транспорта

В Бишкеке начальники штабов ВС СНГ обсудили вопросы безопасности

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447278-ru.html

Похожие новости

Депутаты снова поднимают вопрос о дороговизне авиабилетов Бишкек - Ош

10.59: почему Ольга Бузова пришла в восторг от двух бишкекских парней

В магазинах Бишкека нарушают санитарные нормы

Впервые в Бишкеке пройдет Чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

Дождь и сильный ветер — погода в Бишкеке на 12 сентября

12 сентября 2017, 11:13       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. 12 сентября 2017 года в Государственной резиденции "Ала-Арча" проходит заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщили в пресс-службе Генштаба КР.
В работе Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ приняли участие делегации вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. От Вооруженных Сил Кыргызской Республики в заседании принял участие первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил полковник Орозматов Кубанычбек Апасович.
Проведение Комитета начальников штабов на территории Кыргызской Республики еще раз подчеркнуло активную роль Вооруженных Сил Кыргызской Республики в развитии и совершенствовании военного сотрудничества между государствами-участниками СНГ.
Перед началом проведения заседания члены Комитета начальников штабов возложили венок к вечному огню на площади Победы.
В ходе работы участники заседания отметили, что Комитет начальников штабов является именно тем совещательным органом, где осуществляется конструктивный обмен мнениями по насущным проблемам обеспечения военной безопасности, как отдельных государств, так и в целом Содружества.
"Единство наших взглядов позволяет выразить уверенность, что мы и далее будем развивать наше сотрудничество в формате Содружества в интересах обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - отметил в своем выступлении полковник Орозматов.
На заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств- участников СНГ были заслушаны вопросы деятельности рабочих органов СМО государств-участников СНГ в 2017 году, сотрудничества в области инженерного обеспечения, подготовки специалистов в области разминирования для вооруженных сил государств-участников СНГ.
Участниками заседания были рассмотрены вопросы безопасности государств Центрально-Азиатского региона со стороны международного терроризма и региональных экстремистских организаций, а также был рассмотрен проект Плана работы Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств на 2018 год.
Подводя итоги заседания Комитета начальников штабов, Орозматов подчеркнул, что данное заседание еще раз доказало общность подходов и взглядов военных ведомств в вопросах обеспечения военной безопасности государств Содружества.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум