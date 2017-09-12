Верховный суд признал незаконной продажу Минсельхозом имущество ипподрома "Ак-Кула"

12 сентября 2017, 11:21 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Верховный суд признал недействительным договор купли-продажи в частную собственность имущественного комплекса ипподрома "Ак-Кула" в Бишкеке. Такое решение суд высшей инстанции принял 7 сентября 2017 года, оставив в силе решения судов первой и второй инстанции.

Таким образом, удовлетворены исковые заявления прокуратуры Ленинского района столицы.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что решением правления по земельной аграрной реформе Министерства сельского и водного хозяйства от 11 февраля 1997 года государственное акционерное общество "Ак-Кула" преобразовано в АО "Ак-Кула", в котором 80% акций передано трудовому коллективу, 20% акций передано Минсельхозу.

23 февраля 1998 года между Минсельхозом и АО "Ак-Кула" заключен договор купли-продажи, по которым АО "Ак-Кула" купило имущественный комплекс ипподрома.

Затем, 28 июля 1998 года Центром по земельной и аграрной реформе Минсельхоза АО "Ак-Кула" выдано свидетельство о праве собственности на имущественный комплекс ипподрома "Ак-Кула".

Однако, ранее, 30 октября 1995 года, согласно постановлению правительства "О перечне объектов, передаваемых в ведение местного самоуправления Бишкек", ипподром был передан в собственность мэрии Бишкека, а в 1996 году постановлением Бишкекского городского кенеша ипподром был принят на баланс мэрии столицы.

Таким образом, у Минсельхоза не было полномочий по распоряжению указанным имущественным комплексом, поскольку на тот момент ипподром был выведен из ведения министерства, следовательно, сделка является недействительной.

В прокуратуре напомнили, что комплекс ипподрома является объектом исторического и культурного наследия народа Кыргызстана и приватизации не подлежит. В этой связи прокуратура Ленинского района подало иск в межрайонный суд.