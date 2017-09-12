Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 43.04 $/гр (-0.39) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +20°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДРСовбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДРКомитет ЖК одобрил проект закона, по которому призывники могут пройти альтернативную службу, выполнив общеполезную работуКомитет ЖК одобрил проект закона, по которому призывники могут пройти альтернативную службу, выполнив общеполезную работу

Снайпер из Донбасса проносила в суд не боеприпасы, а талисман

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366154_sn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447276-ru.html

Похожие новости

Патрон как талисман — подробности о женщине, которую назвали снайпером

Снайпер из Донбасса пыталась проникнуть в здание Верховного суда КР — ГУВД

В Бишкеке задержана женщина-снайпер из Донбасса

Милиционеры задержали снайпера из Донбасса

Исламисты задействовали в Мосуле женщин-снайперов

12 сентября 2017, 10:38       Комментарии

Задержанная в Верховном суде гражданка РФ с боеприпасами рассказала, что это был не просто патрон от СВД калибра 7,62, а ее талисман. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Напомним, 8 сентября в здании суда при осмотре сумки Натальи Резниковой был обнаружен патрон от снайперской винтовки.
Вследствие чего на женщину было возбуждено уголовное дело по статье 241 УК КР ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").
"Ранее задержанная приходила в Верховный суд КР для участия в судебном процессе в качестве одной из сторон. А 8 сентября женщина пришла для получения судебного акта. Касательно боевого патрона, обнаруженного при ней, женщина сказала, что носит его в качестве талисмана, не имея цели его применения по назначению", - сообщили в пресс-службе Верхового суда.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум