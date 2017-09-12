Снайпер из Донбасса проносила в суд не боеприпасы, а талисман

12 сентября 2017, 10:38 Комментарии

Задержанная в Верховном суде гражданка РФ с боеприпасами рассказала, что это был не просто патрон от СВД калибра 7,62, а ее талисман. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Напомним, 8 сентября в здании суда при осмотре сумки Натальи Резниковой был обнаружен патрон от снайперской винтовки.

Вследствие чего на женщину было возбуждено уголовное дело по статье 241 УК КР ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").

"Ранее задержанная приходила в Верховный суд КР для участия в судебном процессе в качестве одной из сторон. А 8 сентября женщина пришла для получения судебного акта. Касательно боевого патрона, обнаруженного при ней, женщина сказала, что носит его в качестве талисмана, не имея цели его применения по назначению", - сообщили в пресс-службе Верхового суда.