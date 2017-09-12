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В магазинах Бишкека нарушают санитарные нормы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366160_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447275-ru.html

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12 сентября 2017, 10:47       Комментарии

Столичная санитарно-экологическая инспекция ежедневно проводит проверку городской территории и выявляет нарушителей санитарных норм и правил благоустройства Бишкека как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов, сообщает пресс-служба мэрии.
При инспекции сотрудниками СЭИ установлено, что работниками торгового комплекса "Динар" (ул. Ауэзова-Токмакская) при очистке ирригационной сети систематически производится выброс мусора на прилегающей территории дома № 68.
Уполномоченным инспектором СЭИ мэрии города Бишкек составлен протокол на имя владельца ТК "Динар" Мамбетова Б. по ст. 488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен в Свердловскую районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.
Столичная мэрия призывает горожан, гостей столицы, хозяйствующие объекты, торговые точки и другие ведомства не нарушать установленные санитарные номы и правила, не выбрасывать мусор в неположенных местах и относиться с уважением к труду сотрудников городских служб, которые ежедневно выходят на улицы нашего любимого Бишкека, чтобы навести чистоту.
Сотрудники санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек предупреждают, что при выявлении фактов несвоевременной и некачественной работы по уборке и очистке прилегающей территории от мусора нарушители привлекаются к административной ответственности по статье 488 "Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов".
Влекут наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - пятьдесят расчетных показателей с привлечением к общественным работам на шесть часов.
Также бишкекчан будут привлекать к административной ответственности по статье 489 и за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Нарушитель будет оштрафован в размере двадцати расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. А выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах влекут штрафом на должностных лиц в размере ста расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа в размере двухсот расчетных показателей.

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